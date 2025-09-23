قال أمير دولة قطر تميم بن حمد، إن قطر استضافت وفودًا من حركة حماس وإسرائيل، ونجحت في إطار الوساطة مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطلاق سراح 148 محتجزا.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: «واصلنا الوساطة رغم أن إسرائيل ألغت الهدنة الأخيرة من طرف واحد، دون تقديم أي مبرر، وكان يحدونا الأمل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتحرير أسرى فلسطينيين».

وأكمل: «يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودًا ويخططون لاغتيال أعضائها، من الصعب التعامل مع هذه الذهنية التي لا تحترم أبسط المبادئ في التعامل مع البشر، فتوقع تصرفات أصحابها يكاد يكون مستحيلًا، أليس هذا هو تعريف الحكومة المارقة؟».

ونوه أنه «لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان الهدف إفشال المفاوضات»، مشيرًا إلى أن «إسرائيل تنخرط في المفاوضات لمواصلة الحرب بصورة أخرى، وكوسيلة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي».

وواصل: «إذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب، فإن حكومة نتنياهو تتخلى عن تحريرهم، فالهدف الحقيقي هو تدمير غزة، بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج، وتنعدم مقومات الحياة الإنسانية، تمهيدًا لتهجير سكانها».

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.