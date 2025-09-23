حزب المستقلين الجدد يطلق حملة مشارك استعدادا لانتخابات النواب: التركيز على الجودة وليس الكم

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحزب بدأ استعداداته للانتخابات المقبلة بحملة تحت شعار «مشارك»، تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الدستورية كافة، مؤكدًا أن المشاركة ليست فقط حقًا دستورياً بل واجب وطني على كل مواطن.

وأضاف عناني في مداخلة لبرنامج «الشارع النيابي»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الحملة قادتها أمانتا الشباب والمرأة في الحزب، حيث تم تنظيم فعاليات في جميع المحافظات لتحفيز المواطنين على ممارسة حقوقهم وواجباتهم الوطنية، مشيرًا إلى استمرار الحزب في الاستعدادات منذ بداية الانتخابات الرئاسية، مرورًا بانتخابات مجلس الشيوخ، ووصولاً إلى انتخابات مجلس النواب والمحليات.

وأوضح أن الحزب خاض انتخابات مجلس الشيوخ بالتنسيق مع تحالف الأحزاب المصرية، ونجح في الوصول إلى جولة الإعادة في بعض المحافظات، كاشفًا أن حزب المستقلين الجدد كان الحزب الوحيد الذي خاض جولة الإعادة ضد مرشح حزب مستقبل وطن في محافظة الغربية.

وأشار إلى أن الحزب عقد اجتماعات مكثفة لتحليل نتائج انتخابات الشيوخ والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، مع التركيز على استراتيجية اختيار المرشحين في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن التركيز ليس على العدد بل على جودة المرشحين، مشددًا على أهمية دراسة دوائر الانتخابات بدقة لاختيار عناصر قادرة على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

وفيما يخص آلية اختيار المرشحين، ذكر العناني، أن هناك لجانًا متخصصة تدرس المعايير اللازمة لاختيار المرشحين باسم الحزب، حيث تم الانتهاء تقريبًا من دراسة معظم الدوائر وتحديد المرشحين المحتملين.

وحول ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، لفت إلى أن حزب المستقلين الجدد يعد جزءًا فاعلًا من تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا، مؤكداً أن هذا التحالف أسهم في رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتوسيع قاعدة الأحزاب المشاركة من 16 إلى 32 حزبًا، مما أحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية.