قطر والكويت ترحبان بإلغاء واشنطن العقوبات المفروضة على سوريا

رحبت قطر والكويت، الجمعة، بإلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وأعربتا عن تطلعهما إلى أن يسهم ذلك في تعافي الاقتصاد السوري.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "ترحب دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بموجب قانون قيصر، وتعده خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا".

وأعربت عن "تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي".

وجددت الوزارة، "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن ترحيب بلادها بقرار الولايات المتحدة إلغاء عقوبات "قيصر".

وأشادت بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إلغاء العقوبات عن سوريا.

وأوضحت، أن تلك الخطوة "الهامة" من شأنها "الإسهام في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا ومساندة جهود الحكومة السورية في إعادة البناء والتنمية وتعزيز تعاونها وشراكاتها الاقتصادية الدولية".

وجددت الوزارة، "موقف دولة الكويت الداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تبذله من جهود لإرساء أمنها واستقرارها، وبما يحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها".

ومساء الخميس، وقّع ترامب في حفل أقيم بالبيت الأبيض، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، ليتم بذلك رفع العقوبات رسميا.

والأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء "قانون قيصر"، وأحاله إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح نافذا.

وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونجرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد "2000 ـ 2024"، الذي ورث الحكم عن والده حافظ "1971 ـ 2000".