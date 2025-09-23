مسلم ينفي تسبب عائلته في انفصاله عن زوجته: هي ماحترمتنيش

كشف مغني المهرجانات مسلم، عن السبب الرئيسي في انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد 4 أشهر فقط من زواجهما، نافيا أن يكون لعائلته أي دخل بالأمر، مؤكدا عدم احترامها له، وذلك بعدما كان أكد بأن سبب الانفصال مشاكل عائلية.

وقال مسلم في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "هي ماحترمتنيش، ده السبب في الطلاق، وأنا كنت حلفت عليها قبل كده لو تكلمت في موضوع ما هطلقها، ده السبب، مش علشان أهلي".

وأضاف: "أنا مش جاي أعمل تريند، الحمد لله طلعت تريند في فرحى، أما يارا، فهي شخص محترم جدًا ووقفت جنبي بشكل كبير، وأنا طلقت 3 مرات، وعمرى ما هارجع لأي واحدة منهم مرة أخرى".

وكان أعلن مغني المهرجانات مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد 4 أشهر فقط من زواجهما، بسبب مشاكل عائلية، تسببت في حدوث فرقة بينهم.

ونشر مسلم من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، رسالة وضح فيها أسباب الطلاق حيث كتب: «تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس».

وتابع مسلم: «حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل».

واختتم مسلم رسالته: «مش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف».