وزير الخارجية الألمانية يوجه انتقادات حادة لإسرائيل: يعيش الأشخاص في غزة جحيما على الأرض

وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، انتقادات حادة لإسرائيل بشأن عملياتها في مدينة غزة والضفة الغربية، وذلك خلال أول زيارة له إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال فاديفول، أمس الاثنين، في مؤتمر للأمم المتحدة نظمته فرنسا والسعودية لدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين: "في أنحاء غزة، يعيش الأشخاص جحيما على الأرض"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ودعا وزير الخارجية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين، رغم أنه "يبدو أبعد من أي وقت مضى".

وأضاف: "هذا الصراع الممتد لعقود لا يمكن حله عبر الإرهاب والدمار والقتل. لا يمكن كسبه ولا حتى إدارته. يجب أن يُحل".

وأشار فاديفول إلى أن ألمانيا ستواصل دعمها القوي لوجود إسرائيل وأمنها طويل الأمد، والذي لا يزال موضع تساؤل لدى البعض.

وبسبب ضيق الوقت، لم يتمكن الوزير من إكمال خطابه، إذ كانت المدة المخصصة للكلمة دقيقتين فقط، وتم إغلاق الميكروفون قبل أن ينهي تصريحاته.

وأعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج ومالطا وموناكو وأندورا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعد يوم من اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، في وقت تناوب فيه قادة وممثلو دول في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك على التنديد بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وأصدرت كندا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى بيانا مشتركا أمس الاثنين، عرضت فيه تقديم مساعدات مالية وفرق طبية ومعدات أساسية لعلاج المرضى والجرحى من قطاع غزة في مستشفيات الضفة الغربية.