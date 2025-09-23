كونتي: نابولي ليس معتادًا على ضغوط ومجهود المنافسات الأوروبية

أكد المدير الفني لنادي نابولي، أنطونيو كونتي، أن فريقه لا يزال في مرحلة التأقلم مع ضغوط البطولات القارية، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على حساب بيزا بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ورغم تقدم نابولي بثلاثة أهداف سجلها بيلي جيلمور، ليوناردو سبيناتزولا، ولورنزو لوكا، إلا أن خطأ دفاعيًا من القائد جيوفاني دي لورينزو، الذي يعيش أسبوعًا سيئًا بعد طرده في دوري الأبطال، أعاد بيزا إلى المباراة، قبل أن تنتهي بفوز نابولي بفارق هدف وحيد.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا":"لم تكن مباراة سهلة. واجهنا خصمًا قويًا بدنيًا وسريع التحولات، وقد حذّرت اللاعبين من ذلك. علينا أن نتعامل بواقعية، لأن نابولي، على عكس بعض الأندية الأخرى، ليس معتادًا على اللعب تحت هذا النوع من الضغط، ولا على خوض عدة بطولات كبرى في نفس الوقت."

وأضاف كونتي: "لوكا يعمل بجد، وأنا سعيد بتسجيله. لكن علينا أن نتحلى بالصبر، ففريقنا لا يزال يتعلم، ولدينا عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين لم يعتادوا بعد على نسق المباريات المكثفة في الدوري، ودوري الأبطال، وكأس إيطاليا، والسوبر."

وأوضح المدرب الإيطالي أن نابولي تعاقد مع تسعة لاعبين في الميركاتو الصيفي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الفريق أصبح جاهزًا: "الكل يتحدث عن أننا أجرينا سوق انتقالات رائع، لكن الحقيقة أننا ضمنا عددًا كبيرًا من اللاعبين من خلفيات وتجارب مختلفة، ويجب أن نمنحهم الوقت للانسجام. ارتداء قميص يحمل شعار الدوري يجعل التوقعات عالية، وهذا ليس سهلًا."

ورغم التحديات، حقق نابولي بقيادة كونتي العلامة الكاملة حتى الآن، بأربعة انتصارات متتالية، ما جعله يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن يوفنتوس.

وتابع كونتي: "لم نشارك في أوروبا الموسم الماضي، وهذا يؤثر علينا بدنيًا وذهنيًا. اللاعبون غير معتادين على خوض مباراتين قويتين في الأسبوع. علينا التعلم من خلال اللعب، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا."

كما تطرق كونتي إلى الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الفريق الإنجليزي لجأ للدفاع في مباراة الدوري الأخيرة أمام آرسنال، مما يعكس أن حتى الفرق الكبرى لم تعد تهيمن على الاستحواذ كما في السابق.

وختم: "حتى بيب جوارديولا يعرف متى يجب أن يدافع ليحافظ على النتيجة. هناك مراحل مختلفة في كل مباراة، ويجب أن نتعلم كيف نتعامل معها جميعًا."