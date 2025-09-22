ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجة جبل أثوس في شمال اليونان في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المعهد الجيوديناميكي في أثينا إن الزلزال وقع الساعة 0420 فجرا بالتوقيت المحلي، ومركزه على بعد 11 كيلومترا غرب شمال غرب كاريس وهي العاصمة الإدارية لجبل أثوس وعلى عمق 12 كيلومترا، بحسب موقع صحيفة إيكاثيمريني.

وتوجد مجتمعات رهبانية للرجال فقط ترجع للعصور الوسطى في جبل أثوس. وتقع اليونان وهي إحدى أكثر الدول المعرضة للزلازل في أوروبا، على حدود الصفائح التكتونية الأفريقية والأوراسية التي يؤدي تفاعلها المستمر إلى نشاط زلزالي منتظم.