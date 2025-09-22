إصابة توم هولاند بارتجاج في المخ وتوقف تصوير سبايدرمان

توقف تصوير فيلم "سبايدرمان: بداية جديدة – Spider-Man: Brand New Day" بشكل مؤقت، بعد إصابة بطله الممثل البريطاني توم هولاند، بارتجاج في المخ؛ إثر سقوطه أثناء تنفيذ أحد مشاهد الحركة داخل استوديوهات ليفسدن بمدينة واتفورد البريطانية.

وأكدت هيئة الإسعاف في شرق إنجلترا، أنها تلقت بلاغًا عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا (10:30) يفيد بوقوع حادث في موقع التصوير، وأرسلت سيارة إسعاف ةنقل هولاند إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا لتقارير بريطانية، من المقرر أن تتوقف عملية التصوير لعدة أسابيع حتى يتماثل النجم الشاب للشفاء.

ومن جانبه، أوضح والد هولاند الكاتب دومينيك هولاند، خلال مشاركته في حفل خيري في لندن، أن نجله سيبتعد عن العمل لفترة، فيما شوهدت خطيبته وشريكته في البطولة زيندايا، ترافقه أثناء الحادث، قبل أن يغادر موقع التصوير مبكرًا؛ لشعوره بوعكة صحية.

وتُقدّر ميزانية فيلم "سبايدرمان" بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، والمقرر طرحه في 31 يوليو 2026، وربما يواجه العمل تعديلًا محتملًا في تاريخ إصداره بسبب الحادث.

ويشارك في بطولته إلى جانب هولاند وزيندايا، الممثلة الأمريكية سادي سينك، نجمة مسلسل Stranger Things.

وتزامنت الحادثة، مع موجة اهتمام بالفيلم، عقب الكشف عن الزي الجديد لشخصية سبايدرمان، والذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.