تنعقد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، تحت شعار بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، في لحظة محورية لتجديد الالتزام العالمي بالتعددية والتضامن والعمل المشترك من أجل الإنسان والكوكب.

وتبرز فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى لهذا العام مدى الإلحاح في الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبعث التعاون العالمي من جديد.

وستسلط منصتان رئيسيتان الضوء على العمل والحلول: منصة الإعلام الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وهي الفعالية البارزة التي تنتجها إدارة شئون الإعلام في الأمم المتحدة وتشمل مقابلات وحوارات دينامية عن حلول الأهداف وتُعقد من 22 إلى 26 سبتمبر؛ وركن الأهداف، الذي تدعو إليه نائبة الأمين العام وتستضيفه مكتب الأمم المتحدة للشراكات من 20 إلى 26 سبتمبر، ويضم حوارات تلقائية، وتعمقاً في قضايا حيوية، وتجارب تفاعلية.

وتُنقل جميع الفعاليات مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت.

• وفيما يلي أبرز الفعاليات خلال الأسبوع:

- 22 سبتمبر

9 صباحاً – 10 صباحاً | قاعة الجمعية العامة

الاجتماع الرفيع المستوى لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة

ويُعقد هذا الاجتماع الذي يستمر ساعة واحدة لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث يتأمل مسئولو الأمم المتحدة ورؤساء الدول والحكومات فيما تحقق خلال العقود الثمانية الماضية، ويتطلعون إلى المسار المستقبلي نحو نظام متعدد الأطراف أكثر شمولًا واستجابة.

- 22 سبتمبر

2 بعد الظهر – 4 مساءً | قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

لحظة أهداف التنمية المستدامة

وتُعقد "لحظة أهداف التنمية المستدامة" سنويًا، بموجب تفويض من قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، لإبراز المبادرات الملهمة الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف. ومن خلال عرض قصص تحوّل من مجتمعات ودول ومناطق تقود التغيير في مختلف القطاعات من الطاقة المتجددة إلى المساواة بين الجنسين تسلط هذه الفعالية الممتدة لثلاث ساعات الضوء على الكيفية التي تُعجّل بها التحولات العادلة والشاملة وتيرة التقدم، حتى في مواجهة التحديات العالمية.



- ٢٢ سبتمبر

من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً | قاعة الجمعية العامة

المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين

وتعقد الأمم المتحدة، اليوم، المؤتمرَ الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسه فرنسا والسعودية.

ويأتي هذا المؤتمر تجديداً للتأكيد على التزام المجتمع الدولي الراسخ بحل الدولتين، وفي مسعى لحشد مزيد التأييد من أجل دفع مسار تنفيذه قُدماً بما يرسخ أسس السلام العادل والدائم.



**22 أسبتمبر

10 صباحا – 2 بعد الظهر | قاعة الجمعية العامة

2 بعد الظهر – 8 مساء | قاعة مجلس الوصاية

الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى يتمحور حول موضوع: "تجديد الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات."

ويهدف الاجتماع إلى استعراض التقدم المُحرز منذ مؤتمر بيجين التاريخي عام 1995، وتسليط الضوء على الإنجازات والممارسات الفضلى والفجوات والتحديات المستمرة في مسيرة النهوض بالمساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

- 23 - 27 سبتمبر و29 سبتمبر

قاعة الجمعية العامة

المناقشة العامة

ويشكل النقاش العام، وهو الاجتماع السنوي لرؤساء الدول والحكومات في مستهل دورة الجمعية العامة منبرًا يطرح فيه قادة العالم بياناتهم التي يوضحون فيها مواقفهم وأولوياتهم في ظل تحديات عالمية معقدة ومترابطة.

وقد طرحت أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، رؤيتها لهذه الدورة تحت شعار "معًا نحو الأفضل"، مؤكدة أهمية الوحدة والتضامن والعمل الجماعي.

- 24 سبتمبر

2 بعد الظهر – 6 مساءً | قاعة مجلس الوصاية

قمة المناخ

وفي ظل تسارع وتفاقم أزمة المناخ على مستوى العالم، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قمة معنية بالمناخ بوصفها منبرًا لقادة الدول لعرض خططهم الوطنية الجديدة للعمل المناخي، واغتنام الفرص التي تتيحها الحقبة الجديدة للطاقة النظيفة.

ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل، ستركّز القمة على إبراز الالتزام وتسريع وتيرة العمل لحماية الإنسان والكوكب، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.



- 24 سبتمبر

الساعة 9 صباحا – 6 مساء | قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

القمة الأولى التي تُعقد كل سنتين من أجل اقتصاد عالمي مستدام وشامل وقادر على الصمود: تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية

وتُعد هذه القمة الأولى، التي فُرض انعقادها بموجب ميثاق المستقبل الذي اُعتمد في العام الماضي، منبرا يراد منه توحيد الجهود المتعددة الأطراف والنظام المالي الدولي حول أهداف مشتركة للتنمية المستدامة.

وتهدف القمة إلى استعراض الالتزامات المتصلة بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وإذكاء حوار جامع بين قادة المؤسسات المتعددة الأطراف ورؤساء الدول والحكومات، واستكشاف سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المتعددة الأطراف من أجل تنفيذ جدول أعمال 2030.

- 25 سبتمبر

10 صباحاً – 6 مساءً | قاعة المؤتمرات 1

الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية والرفاه

ويجتمع رؤساء الدول والحكومات من أجل رسم رؤية جديدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطانات، والسكري، والأمراض التنفسية المزمنة وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في أفق عام 2030.

- 25 سبتمبر

9 صباحاً - 5:30 مساءً | قاعة المؤتمرات 4

الاجتماع الرفيع المستوى لإحياء الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي المعني بالشباب

فيما مضى ثلاثون عاما على اعتماد برنامج العمل العالمي للشباب وهو أول خطة عمل بشأن السياسات والبرامج الخاصة بالشباب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1995، يجتمع ممثلو الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الشباب لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج وتعزيز مشاركة الشباب في صنع السياسات.

وينعقد الاجتماع تحت شعار: "برنامج العمل العالمي للشباب بعد ثلاثين عامًا: تسريع التقدم العالمي من خلال التعاون بين الأجيال"، وسيركز على تعزيز الشراكات بين الأجيال وتجديد الالتزامات الرامية إلى دفع جدول أعمال الشباب على الصعيد العالمي.



- 25 سبتمبر

3:00 بعد الظهر – 6:00 مساء | قاعة مجلس الوصاية

الاجتماع الرفيع المستوى لتدشين الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي

وتشهد الفعالية غير الرسمية رفيعة المستوى مشاركة الدول الأعضاء والمراقبين والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب طيف واسع من أصحاب المصلحة، لتدشين "الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي" في الأمم المتحدة، والبحث في أبرز أبعاد الحوكمة الشاملة والمسئولة للذكاء الاصطناعي.



- 26 سبتمبر

10 صباحاً - 1 بعد الظهر / 3 بعد الظهر - 6 مساءً | قاعة مجلس الوصاية

الاجتماع الرفيع المستوى لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية وتعزيزه

ويُعد نزع السلاح النووي الكامل على الصعيد العالمي أولوية نزع السلاح القصوى لدى الأمم المتحدة.

وقد شكل هذا الهدف موضوع أول قرار اعتمدته الجمعية العامة في عام 1946، والذي أنشأت بموجبه لجنة الطاقة الذرية (التي حُلّت في عام 1952)، وكان من ولايتها تقديم مقترحات محددة بشأن ضبط الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية وسائر أسلحة الدمار الشامل الرئيسية.

ويُعقد هذا الاجتماع السنوي الرفيع المستوى بكامل هيئته لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية وتعزيز أهدافه.

- 30 سبتمبر

10 صباحاً - 1 بعد الظهر / 3 بعد الظهر - 6 مساءً | الجمعية العامة للأمم المتحدة

المؤتمر الرفيع المستوى بشأن حالة المسلمين الروهينجا وسائر الأقليات في ميانمار

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى بكامل هيئتها لمعالجة الأزمة التي يواجهها المسلمون الروهينجا وسائر الأقليات في ميانمار.

ويهدف الاجتماع إلى إبقاء الاهتمام الدولي منصبًا على هذه القضية، واستعراض الحالة الميدانية، وطرح خطة ملموسة ومحددة زمنيًا لتحقيق حل مستدام بما يشمل الجهود الرامية إلى ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمجتمعات النازحة.