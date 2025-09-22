اعتقلت السلطات الإسرائيلية رجلا في الأربعينات من عمره ذا سجل جنائي حافل، بشبهة انتحال صفة موظف من جهاز الأمن العام الشاباك باستخدام بطاقة مزورة.



وتمكن المشتبه به من التسلل إلى مناطق مصنفة سرية في منطقة مطار بن غوريون.

وذكرت قناة "i24 News" أن الرجل توجه أيضا إلى مراقبي الحدود واستجوب مسافرين كما لو كان رجل أمن.

وأفادت بأنه وبتفتيش أجرته الشرطة للسيارة التي كان يستخدمها والتي اتضح أنها سيارة أحد أفراد وحدة الطوارئ، عثر على بطاقات هوية مزورة إضافية، مما يثير الشكوك في نيته استخدامها لأغراض احتيالية أخرى.

كما ضبط قوات الأمن مسدسا مصنوعا من البلاستيك وأغراضا أخرى قيد الفحص حاليا.

ووفق المصدر ذاته، الأغرب في هذه القصة هو أنه في مرحلة ما قرر ببساطة تمثيل نفسه في جلسات المحكمة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن وخلال استجوابه ادعى من بين أمور أخرى، أن الشهادة التي وجدت بحوزته هي وثيقة وجدها في المحطة، وأراد تسليمها لرجل من قوات الأمن، وأنه وصل إلى هناك لأن صديقه عاد من الخارج وكل ما أراده هو إعادة السيارة له.

وصرح مصدر في التحقيق لقناة "i24 News" بأن القضية معقدة جدا، ومن المحتمل أن يكون هناك متورطون إضافيون.

وحسب المحكمة، فإن المخالفات خطيرة إلى درجة أنهم أوصوا بالنظر في تحويل الملف للتحقيق من قبل الشاباك أو على الأقل إشراك جهاز الأمن العام في التحقيق.