 إيران تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر في السودان - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 9:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

إيران تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر في السودان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 9:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 9:26 ص

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، هجومًا بطائرات مسيرة، استهدف مسجدًا في مدينة (الفاشر) بالسودان.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته الليلة الماضية، أنها تدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة مجموعة من المصلين السودانيين الأبرياء وتعتبره انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وأعربت الوزارة عن تعاطفها مع الناجين من هذا الحادث وتمنيها الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السودان وإنهاء الصراع الدائر في البلاد من خلال الحوار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك