إيران تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر في السودان

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، هجومًا بطائرات مسيرة، استهدف مسجدًا في مدينة (الفاشر) بالسودان.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته الليلة الماضية، أنها تدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة مجموعة من المصلين السودانيين الأبرياء وتعتبره انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وأعربت الوزارة عن تعاطفها مع الناجين من هذا الحادث وتمنيها الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السودان وإنهاء الصراع الدائر في البلاد من خلال الحوار.