مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاعترافات الدولية بالدولة لحظة تاريخية يجب البناء عليها

وصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اعترافات المزيد من الدول بدولة فلسطين بأنه "لحظة تاريخية يجب البناء عليها".

وتعليقا على إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية عشية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، اعتبر منصور أن التطور المتمثل في إقدام المزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاصة بريطانيا، "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسار وإنصاف الشعب الفلسطيني على طريق إنجاز حقوقه الوطنية الثابتة كاملة بما فيها حقه في تقرير المصير".

ودعا إلى ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، مضيفا أن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين سيتزايد خلال المرحلة المقبلة.

ورأى منصور، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء الأحد، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يمهد الطريق لحصول فلسطين على موقعها الطبيعي بالأمم المتحدة".

وتوقع أن تكون "مقاطعة العديد من الدول لإسرائيل بداية نهاية الاحتلال".

وشدد على ضرورة انتهاء "الاحتلال (الإسرائيلي) غير القانوني" للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأولوية حاليا لوقف الحرب على غزة.

وتعقيبا على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن نتنياهو بهذا التصريح "يهين كل الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وقال منصور إن "الذي سيقرر ذلك هو الشعب الفلسطيني والعالم الذي يدعمه... وصلنا لذروة التصادم لأنه (نتنياهو) مصر أن يبيد الشعب الفلسطيني كله لكنه لن يستطيع".