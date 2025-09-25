 البابا: الفاتيكان يدعم حل الدولتين منذ سنوات طويلة - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 5:36 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

البابا: الفاتيكان يدعم حل الدولتين منذ سنوات طويلة

وفا
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 5:31 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 5:31 ص

قال الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر، إن الكرسي الرسولي يدعم حل الدولتين منذ سنوات طويلة، مشددًا على أهمية التوصل إلى سبيل يضمن احترام جميع الشعوب وتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد البابا في تصريحات للصحفيين خلال مغادرته مقر الإقامة البابوية عائدا إلى الفاتيكان، أن الاعتراف بدولة فلسطين يمكنه أن يساعد في احترام الشعوب، إلا أنه لا توجد في هذه اللحظة من الطرف الآخر (إسرائيل) رغبة في الإصغاء، وبالتالي فإن الحوار قد توقف.

وحول الأوضاع في غزة، قال البابا إنه كان قد اتصل بعد الظهر براعي كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، وشكر الله على أنهم بخير في الكنيسة إلا أن الغارات (الإسرائيلية) أصبحت أكثر قربا منهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك