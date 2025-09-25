الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو تقرير المصير لشعبها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن اعتراف العديد من البلدان مؤخرا بدولة فلسطين خطوة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، بشأن رأي الأمم المتحدة باعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين مؤخرا.

وأوضح لورانس أن احتلال إسرائيل الطويل للأراضي الفلسطينية إلى جانب سياساتها وممارساتها، أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وأضاف: "اعتراف العديد من الدول مؤخرا بدولة فلسطين يعد خطوة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وذكَّر لورانس بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في سبتمبر الجاري، المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأردف: "ندعو الدول إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة"، مؤكدا موقف الأمم المتحدة الراسخ بشأن حل الدولتين.