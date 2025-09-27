

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر الجمعة، الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه التحية والتقدير والاعتزاز لطلاب الأكاديمية والقائمين عليها، مؤكدًا أن زياراته تهدف بالأساس إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين ومتابعة البرامج التدريبية التي يتم تطويرها بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته للطلاب، إن دور الأكاديمية لا يقتصر على إعداد طلبة وضباط القوات المسلحة فقط، وإنما يمتد أيضًا إلى الإسهام في إعداد وتأهيل الإنسان المصري بوجه عام، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على تطوير البنية الأساسية والرقمية بالأكاديمية بما يتيح لها أداء هذا الدور الوطني المتكامل.

وأوضح أن القوات المسلحة تعد ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، لكن في الوقت نفسه لا تقل أهمية مؤسسات الدولة الأخرى، التي يعمل نجاحها جميعًا في إطار تكاملي مترابط، لافتًا إلى أن أي خلل في مؤسسة واحدة ينعكس على باقي المؤسسات.

وأكد الرئيس أن الأكاديمية تطور من فكرها وإمكاناتها للمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مختلف مؤسسات الدولة، جنبًا إلى جنب مع إعداد ضباط المستقبل للقوات المسلحة.

وأضاف أن نتائج هذه الجهود ستظهر بوضوح خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تطوير البرامج التدريبية التي يتم تصميمها بواسطة متخصصين، والتي تهدف إلى الارتقاء بالإنسان المصري ودفعه نحو البناء والتعمير والتقدم.

وأشار الرئيس إلى تدريب معلمين ومعلمات من وزارة التربية والتعليم داخل الأكاديمية؛ ما يعكس التوجه نحو تعزيز قدرات الدولة وتأهيل عناصرها في مختلف المجالات، مؤكدًا أن شباب وشابات مصر يمثلون الأمل الحقيقي.

وقال: "كل إنسان موجود هنا شاب أو شابة هو مشروع واسع التأثير إذا أدرك قيمته الحقيقية، فأنتم أغلى ما نملك، وأنتم الأمل في مستقبل أفضل لهذا البلد يٌبنى على أكتافكم.. أنتم أغلى حاجة عندنا".

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أن الاهتمام بالشباب في الأكاديمية وفي المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية هو السبيل لتحقيق قفزات كبيرة في معدلات التقدم والأداء، مشددًا على أن قيمة الشباب كبيرة ولا يجب التفريط فيها، لأن مستقبل الوطن مرهون بجهودهم وعزيمتهم.