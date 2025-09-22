مفتي لبنان: العدو الإسرائيلي الإرهابي يمارس أبشع أنواع الإجرام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان "المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بنت جبيل وذهب ضحيتها 5 شهداء بينهم ثلاثة أطفال بالجريمة الموصوفة بكل المعايير، التي تنتهك كل القيم والأخلاق وتخرق كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الاثنين، عن دريان قوله إن "العدو الإسرائيلي الإرهابي يمارس أبشع أنواع الإجرام الممنهج في حق أطفال لبنان وغزة".

ودعا "المحاكم الدولية لمحاسبته على هذا الإجرام، وإلا فسنشهد المزيد من الاعتداءات والغطرسة وانتهاك كل مقومات حقوق الإنسان".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأحد بمقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف بمسيرة إسرائيلية في بلدة بنت جبيل الواقعة جنوبي لبنان.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة استهدفت أحد عناصر حزب الله الذي تم "تصفيته" أثناء ممارسته نشاطا في منطقة مدنية بما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأقر المتحدث بمقتل مدنيين، قائلا إن الجيش يأسف لذلك ويبذل كل ما في وسعه لتجنب إيذائهم.