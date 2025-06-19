السجن المشدد 15 عاما لعاطل يروج المخدرات في الإسكندرية: 500 طربة حشيش في حقيبتين

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، على المتهم "ا.س.ع"، عاطل، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود وقائع القضية رقم 215 لسنة 2025 جنايات الدخيلة، إلى تلقي أجهزة الأمن إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد ضبط المتهم القادم من الجيزة وبحوزته 500 طربة حشيش داخل حقيبتين، أثناء تردده على منطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وأكدت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهم كان ينشط في ترويج المخدرات على نطاق واسع، وبتفتيشه عُثر بحوزته أيضًا على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وسيارة كان يستخدمها في عمليات البيع والتوزيع، واعترف بأن المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة الترويج.

وأمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بحضور المستشارين خالد محمد عبدالفتاح أبورزقه، وحازم عبدالفتاح الشناوي، ووليد محمد الجلاد، وسكرتير الجلسة سيد الوزيري.