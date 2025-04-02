بوليتيكو: ترامب يمهد لخروج ماسك من الحكومة

أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ دائرته المقربة بمن فيهم أعضاء حكومته، أن إيلون ماسك سيتنحى خلال الأسابيع المقبلة عن منصبه الحالي كعضو بالحكومة.

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة، فإن ترامب راضٍ عن ماسك ومبادرته "وزارة كفاءة الحكومة"، لكن الرجلين قررا في الأيام الأخيرة أن الوقت قد حان لعودة ماسك إلى أعماله مع تبني دور داعم.

ويأتي تراجع ماسك الوشيك في الوقت الذي يشعر فيه بعض المطلعين على بواطن الأمور في إدارة ترامب والعديد من حلفائه الخارجيين بالإحباط من تقلباته، حيث ينظرون إليه على أنه عبء سياسي، وهو ما تجلى بوضوح أمس الثلاثاء عندما خسر قاضٍ محافظ، كان ماسك يدعمه بشدة، مساعيه للحصول على مقعد في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن بفارق 10 نقاط.

ووفقا للمجلة الأمريكية، يمثل هذا تحولاً جذرياً في علاقة ترامب وماسك عما كانت عليه قبل شهر، حيث كان مسئولو البيت الأبيض يتوقعون أن ماسك "سيبقى".

• تنحي حقيقي أم خداع

وقال مسئول كبير في الإدارة إن ماسك من المرجح أن يحتفظ بدور غير رسمي كمستشار، وأن يستمر في الظهور بين الحين والآخر في محيط البيت الأبيض، بينما حذّر مسئول آخر من أن أي شخص يعتقد أن ماسك سيختفي تماماً من دائرة ترامب "يخدع نفسه".

وقالت مصادر مطلعة، إن عملية التنحي من المرجح أن تتوافق مع نهاية فترة ماسك كـ"موظف حكومي خاص"، وهي وضعية خاصة تعفيه مؤقتًا من بعض قواعد الأخلاقيات وتضارب المصالح. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الفترة التي تبلغ 130 يومًا في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

ويعتقد مؤيدو ماسك داخل الإدارة أن الوقت مناسب لهذه الخطوة، إذ لم يعد هناك مجال لمزيد من تخفيضات الميزانية دون المساس بجوهر الوكالات الحكومية.

فيما يرى آخرون أن ماسك كان عنصرا غير منضبط يصعب التحكم به وواجه صعوبات في التنسيق بين وزراء الحكومة وبين رئيسة الموظفين في البيت الأبيض سوزي وايلز، وكان يثير الفوضى بتصريحاته المفاجئة وغير المتوافقة مع الخط الرسمي على منصته "إكس"، بما في ذلك نشره خططا غير مدروسة لخفض وكالات حكومية اتحادية.

• ترامب يمهد لانتقال ماسك

وفقا لمصدر مطلع، ترامب كان قد بدأ فعليا تمهيد الطريق لخروج ماسك حيث أبلغ الحاضرين في اجتماع لمجلس الوزراء في 24 مارس، بأن ماسك سيبدأ في مغادرة الإدارة.

والاثنين الماضي، صرّح ترامب للصحفيين بأنه "في مرحلة ما، سيرغب إيلون في العودة إلى شركته"، مضيفًا "إنه يريد ذلك. سأحتفظ به طالما استطعت".

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز، الثلاثاء أمس، مع ظهور نتائج انتخابات ويسكونسن: "كما قال الرئيس، يود البيت الأبيض إبقاء إيلون ماسك في منصبه لأطول فترة ممكنة. لقد لعب إيلون دورًا محوريًا في تنفيذ أجندة الرئيس، وسيواصل هذا العمل الجيد حتى يُعلن الرئيس خلاف ذلك".

ويشعر العديد من المقربين من ترامب بارتياح متزايد لتوقع تخلي ماسك قريبًا عن دوره المحوري إلى جانب الرئيس، كما أن سلسلة مفاجآته والتي تراوحت بين رسائل بريد إلكتروني مكثفة في نهاية الأسبوع تطالب الموظفين الاتحاديين بتقديم قوائم إنتاجهم، أو التخفيضات غير المقصودة في برامج الوقاية من الإيبولا، قد تصل إلى نهايتها أخيرا.