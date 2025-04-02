استشهاد 15 فلسطينيا إثر غارة إسرائيلية في جباليا بشمال غزة

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أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الأربعاء، بأن غارة إسرائيلية جديدة قتلت 10 أشخاص وأصابت آخرين بينهم أطفال ونساء في شمال القطاع.

وأضاف الدفاع المدني في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى يضم عيادة ومستوصف طبي تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال استئناف عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ومنذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، استشهد 1042 مواطنًا وأصيب 2542 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.