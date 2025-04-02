رأس روديجر تقود الريال لنهائي كأس الملك بعد سيناريو مثير

انتظر ريال مدريد 120 دقيقة كاملة أمام ضيفة ريال سوسيداد من أجل حسم تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بسيناريو مثير.

تعادل الريال بنتيجة 4-4 مع سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ليستفيد من فوزه ذهابا بنتيجة 1-0.

وبادر سوسيداد بالتسجيل عن طريق أندير بارينشيا في الدقيقة 16، قبل أن يرد ندريك في الدقيقة 30 ويسجل التعادل بطريقة رائعة بعدما انفرد بالحارس ووضع الكرة بطريقة ساقطةز

في الشوط الثاني استطاع سوسيداد أن يستفيد من النيران الصديقة مرتين، وفي كل مرة يأتي الخطأ من المدافع النمساوي ديفيد ألابا الذي حول في الدقيقة 72 كرة عرضية بطريق الخطأ في مرماه، ثم تكرر الأمر بعدما أبعد تسديدة أخرى عن متناول حارسه لتسكن الشباك ويتقدم سوسيداد بنتيجة 3-1.

ورد الريال سريعا بهدف من بيلينجهام في الدقيقة 82، ثم استطاع أوريلين تشواميني لاعب الوسط الفرنسي أن يحرز الهدف الثالث للريال الذي كان كفيلا بقيادة فريقه للنهائي.

غير أن هدفاً متأخرا من نجم سوسيداد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 90 أعاد المباراة إلى نقطة الصفر ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد التساوي في النتيجة الإجمالية بنتيجة 4-4.

واستطاع الألماني أنتونيو روديجر أن يتابع عرضية برأسية في شباك سوسيداد بالدقيقة 115 ليحسم تأهل الملكي.

وسيتقابل الريال مع الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في النهائي.