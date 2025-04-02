برشلونة يطيح بأتلتيكو مدريد ويتأهل لنهائي كأس الملك لملاقاة ريال مدريد

تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في إياب نصف النهائي، ليعوض تعادله 4-4 في مباراة الذهاب ويحقق فوزًا إجماليًا 5-4 في مجموع اللقاءين.

شهد الشوط الأول سيطرة كتالونية مع عدة محاولات هجومية، أبرزها تسديدة من رافينيا بعد تمريرة بينية من يامال، إلا أن حارس أتلتيكو، سُمُو، تصدى لها ببراعة. وفي الدقيقة 27، تمكن فيران توريس من تسجيل هدف برشلونة الوحيد بعد تمريرة رائعة من يامال، ليهز الشباك ويسجل هدف المباراة.

يعد يامال أحد أبرز لاعبي الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يحتل المركز الأول في عدد التمريرات البينية بواقع 37 تمريرة، متساويًا مع برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد. كما يحتل المركز الثاني في صناعة الأهداف من اللعب المفتوح، حيث صنع 17 هدفًا هذا الموسم.

من ناحية أخرى، ألغى الحكم هدفًا لأتلتيكو مدريد بداعي التسلل، وكان الفريق المدريدي قد هدد مرمى برشلونة مجددًا لكن تسديداتهم لم تجد طريقًا إلى الشباك.

واختتم اللقاء بفوز برشلونة بهدف دون رد، ليضمن مكانه في نهائي كأس الملك لملاقاة ريال مدريد في مواجهة منتظرة.