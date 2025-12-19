الرئيس السوري يهنئ الشعب برفع عقوبات قيصر ويؤكد بدء مرحلة البناء

هنّأ الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، الشعب برفع عقوبات قانون "قيصر" المفروضة على البلاد.

وقال الشرع، في كلمة وجهها إلى الشعب السوري من جبل قاسيون: "الشعب السوري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتوجه إليكم بالتهنئة والشكر لرفع العقوبات عن سوريا، فاليوم هو أول يوم وسوريا بلا عقوبات، بفضل الله عز وجل، ثم بجهودكم وصبركم على مدى 14 عاماً".

وأضاف الشرع، "الشكر الجزيل لكل من ضحى وصبر خلال فترة الثورة السورية المباركة، لكل من استنشق الكيماوي، ولكل من هاجر وغادر أرضه، ولكل من غرق في البحار، ولدماء الشهداء التي روت هذه الأرض المباركة، حتى وصلنا إلى هذا النصر العظيم الذي تُوّج برفع القيود عن سوريا بشكل كامل".

ووجّه الشرع الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استجابته لدعوة الشعب السوري، كما شكر أعضاء الكونجرس على تقديرهم لتضحيات السوريين ورفع العقوبات عن البلاد.

كما وجه الشكر أيضاً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير محمد بن سلمان، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت الشعب السوري خلال الحرب وأسهمت في رفع العقوبات خلال العام الأخير.

وأكد الشرع، أن "اليوم يومكم أيها الشعب السوري العظيم، فقد انتهى زمن الوجع وبدأ زمن البناء بإذن الله، يداً بيد نبني هذا الوطن حتى نصل به إلى أعلى المراتب".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد وقّع، اليوم، قرار رفع عقوبات قانون قيصر التي فُرضت على سوريا عام 2019.