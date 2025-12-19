مسئول إسرائيلي: الوضع في لبنان وغزة مجمّد حتى لقاء نتنياهو مع ترامب

قال مسئول إسرائيلي، إن الوضع في الساحات في لبنان وسوريا وغزة سيظل مجمداً حتى لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا نهاية الشهر، وفق ما نشره، مساء اليوم الجمعة، موقع قناة "كان" الاسرائيلية.

وأضاف أن النقاش حول المرحلة المقبلة من خطة ترامب لغزة، والتي من المفترض أن تشمل نزع سلاح حركة حماس، وانسحاب أكبر لقوات الجيش الإسرائيلي، وبدء إعادة إعمار القطاع، انتهى دون اتخاذ قرار نهائي.

وأوضح مصدر مطلع أن نتنياهو ينتظر لقائه مع ترامب، وأن الصورة المتعلقة بالوضع في غزة غير واضحة على الإطلاق، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وشمل النقاش أمس عدة سيناريوهات للخيارات الممكنة في غزة- بدءاً من فقدان أي دور أمريكي في القطاع وصولاً إلى وجود أمريكي ميداني عبر شركات مقاولات خاصة.

كما طُرحت إمكانية أن يكون الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن نزع سلاح حماس، بما في ذلك السيناريو الذي قد يؤدي في النهاية إلى فرض حكم عسكري.