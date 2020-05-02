باسم: مشكلتي مع حسام حسن جعلت تجربتي في سموحة الأفشل طوال مسيرتي

كشف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، أسباب فشل تجربته مع نادي سموحة خلال الفترة التي قضاها تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري.

وقال باسم مرسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «تجربتي مع سموحة هي الأفشل فى حياتي، لعبت مباراتين ولم أكمل».

وأضاف: «حسام حسن بالنسبة لي هو رمز، أريد الحديث عن الجانب الجيد فقط منه، فهو شخص جميل وأحبه، مشكلتي معه انتهت، صدر كلام وقتها ورددت عليه فى وقتها وأخذت حقي، جلست 6 شهور بعدها فى بيتنا أثرت عليا المشكلة طبعا».

وأوضح: «إدارة سموحة لم تكن جيدة فى التعامل معي، العقد كان به ثغرات، وقعتعلى بياض وتم التلاعب في العقد، ربما ليس فرج عامر من فعل ذلك، ولكن مسؤول وأنا لا أريد ذكر اسمه».

وتابع: «اتفقت على رقم معين، وأخطأت أني لم أتأكد من كتابته في العقد، واتكتب فيه نص اللى اتفقت عليه معاهم»

وأتم: «فرج عامر لم يكن يتدخل فى التشكيل، وكان نفسي ألعب، ويكلمنى علطول وبعد مشكلتي مع حسام لم يكلمني وانحاز لحسام حسن فى المشكلة».