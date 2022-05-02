قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن طقسًا حارًا يسود على مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وذلك خلال فترة النهار.

أما ليلًا، ذكرت غانم أن حالة الطقس تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل الصغرى خلال فترة الليل 19 درجة مئوية، إذ يسود طقس لطيف أيضًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

ويكون الطقس، وفق المصدر نفسه، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وقد يكون هذا النشاط مثيرًا للرياح والأتربة في مناطق أقصى غرب الجمهورية.