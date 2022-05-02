الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتواصل توزيع الهدايا

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شارك رجال الشرطة، بكل مديريات الأمن، المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين؛ لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، موجهين الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق آواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.