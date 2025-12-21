الاتحاد الأوروبي يطلق 3 مشاريع إنسانية بقيمة 95 مليون يورو في السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، إطلاق 3 مشاريع بقيمة 95 مليون يورو في السودان بهدف مساعدات المجتمعات المتضررة من النزوح والنزاعات.

وقال الاتحاد، في بيان: "في خطوة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في السودان، نعلن عن إطلاق 3 مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليون يورو".

وعن هدف المشاريع، كشف البيان أنه "مساعدة المجتمعات المتضررة من النزوح والنزاعات، وتحسين سبل العيش والحماية في مناطق رئيسية في أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن هذه الحزمة من المساعدات التي ينفذها 3 شركاء "برنامج الأغذية العالمي، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة كير هولندا"، تستهدف 11 ولاية.

والولايات المستهدفة هي "الخرطوم، القضارف وكسلا والبحر الأحمر (شرق)، و الشمالية ونهر النيل (شمال)، ووسط وجنوب دارفور (غرب)، والنيل الأبيض، وشمال وجنوب كردفان (جنوب).

وأوضح البيان أن "هذه المشاريع تهدف إلى إفادة أكثر من 500 ألف شخص من خلال التدريب المهني، ومنح المشاريع الصغيرة، وبرامج التغذية المدرسية، وخدمات الحماية الأساسية، مثل الأماكن الآمنة والملاجئ".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

وبجانب ولايات دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.