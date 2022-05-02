تقرير: هاتف رئيس الوزراء الإسباني تعرض للاختراق العام الماضي

تعرض هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، للاختراق العام الماضي، وتم سرقه بيانات من الجهاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيلكس بولانوس سكرتير شؤون الرئاسة بمكتب رئيس الوزراء القول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الاختراق تم ما بين مايو ويونيو 2021 باستخدام برنامج بيجاسوس للتجسس.

وأضاف أنه تم اختراق هاتف وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس أيضا.

وأوضح أن هاتف وزيرة الدفاع كان هدفا لعمليات مراقبة "خارجية غير قانونية".

وأكد أن "هناك حقائق مثبتة على نطاق ضخم" بشأن أعمال تنصت وقعت في منتصف عام 2021، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أعمال تنصت أو سرقة بيانات أخرى قد حدثت مؤخرا، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة في هذا الشأن.

وعلمت شبكة تليفزيون "أر.تي.في.إي" ووكالة أنباء "يوروبا برس" أن بيانات يزيد حجمها عن 6ر2 جيجابايت قد سرقت من هاتف سانشيز.

وقام رئيس الوزراء بتسليم هاتفه المحمول بعد اكتشاف المؤامرة منذ عدة أيام.

يشار إلى أن شركة إسرائيلية قامت بتطوير برنامج بيجاسوس، وتستخدمه الحكومات والوكالات الاستخباراتية في عدة دول.

وأثار البرنامج الاهتمام في إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة عقب أن ذكرت تقارير إعلامية أنه تم استخدامه بصورة واسعة النطاق في الفترة ما بين 2017 و2020 من جانب الحكومة للتجسس على قادة ونشطاء الحركة الانفصالية في كتالونيا.