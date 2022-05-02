الحكومة الإيطالية تمدد العمل بإجراءات الحد من ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، تمديد العمل بالإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين في البلاد، في ظل الزيادة الحادة في أسعار الوقود.

وتعتزم إيطاليا الاستمرار في دعم مستهلكي الوقود حتى الثامن من يوليو المقبل، حيث سوف يتم فرض اقتطاع ضريبي لخفض أسعار الوقود للمستهلكين بواقع 30ر0 يورو للتر. وسوف يتم أيضا خفض أسعار وقود الميثان.

كانت الحكومة الإيطالية قد قررت اتخاذ هذه الإجراءات في مارس الماضي على أن تسري حتى الثاني من مايو الجاري، بعد أن قفزت أسعار الوقود جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ماريو دراجي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الاثنين، لتوضيح المساعدات الإضافية التي من المقرر تقديمهما للأسر والأعمال في إيطاليا.