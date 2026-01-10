توقعات بتوقف حركة القطارات على عدة خطوط رئيسية بشمال ألمانيا بسبب الطقس

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية اليوم السبت أن من المرجح أن يتوقف تشغيل حركة القطارات على عدة خطوط رئيسية للنقل البعيد في شمال ألمانيا حتى يوم غد الأحد بسبب موجة الطقس الشتوي.

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة على موقعها الإلكتروني أن من بين الخطوط المتأثرة، خط الشمال–الجنوب المهم الذي يمتد من مدينة هامبورج مروراً بمدينة هانوفر وصولا إلى مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، وكذلك خط الشرق–الغرب الذي يربط بين العاصمة الألمانية برلين مروراً بمدينة هانوفر وصولا إلى منطقة الرور.

يذْكَر أنه نتيجةً للعاصفة الشتوية "إيلي"، عانى شمال ألمانيا على وجه الخصوص من تراكمات الثلوج. وفي بداية عطلة نهاية الأسبوع وقعت حوادث كثيرة، وكذلك الحال في شرق البلاد. أما في الجنوب فكان الوضع أكثر هدوءاً، إلا أن التوقعات تشير إلى انتقال المنخفض الجوي إلى هناك؛ فبدلاً من الشمال، يُتوقع هطول الثلوج في الوسط والجنوب، لا سيما في منطقتي الغابة السوداء وألجوي. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الألمانية ، قد تتراوح كمية الثلوج الجديدة حتى النصف الثاني من ليلة الغد بين 20 و30 سنتيمتراً، وقد تصل في المرتفعات العالية من الغابة السوداء إلى نحو 50 سنتيمتراً.

وفي المقابل، تُعْتَبَر هذه الأجواء بمثابة خبر سار بالنسبة لعشّاق الرياضات الشتوية حيث صرح متحدث باسم منتجع التزلج في فيلينجن بولاية هيسن بقوله إن "الظروف حالياً رائعة حقاً. وهناك حركة ونشاط ملحوظان".

ولا تلوح في الأفق نهاية قريبة للأحوال الجوية الشتوية، سوى ربما فترة هدوء قصيرة قبل احتمال وصول موجة جديدة من الطقس العاصف.