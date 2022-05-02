المركزي الأوكراني يضع خطوطا حمراء لشراء السندات الحكومية

حذر البنك المركزي الأوكراني من أن شريان الحياة المالي الذي يوفره للحكومة له حدود، وحث وزارة المالية في كييف على الاعتماد على المساعدات الخارجية في جهود دعم الاقتصاد وسط استمرار الغزو الروسي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أضاف البنك المركزي الذي بدأ عمليات شراء مباشرة لسندات الحكومة الأوكرانية بعد أن بدأت الحرب في أواخر فبراير، 50 مليار هريفنيا (65ر1 مليار دولار) إلى محفظة ديونه هذا الشهر، ليرتفع إجمالي الديون إلى 70 مليار هريفنيا.

يذكر أن تمويل البنك المركزي هو ثالث أكبر مصدر للأموال بعد عائدات سندات الحرب ومساعدة صندوق النقد الدولي.

وقال نائب محافظ البنك الوطني الأوكراني، سيرهي نيكولايتشوك، في مقابلة: "طباعة النقود مبررة الآن، لأنها تساعد في تحفيز الاقتصاد وسط الركود العام وانخفاض الطلب وارتفاع البطالة والأجور المنخفضة ... ولكن بمجرد أن نرى خطر تدهور الاقتصاد، فسوف تكون هذه إشارة لنا للتوقف".

وألحق الغزو العسكري الروسي أضرارا كبيرة بالاقتصاد الأوكراني، حيث تعطلت قطاعات مهمة مثل الزراعة بسبب قوات الاحتلال وانقطعت الصادرات.

وقال نيكولايتشوك إن الحكومة تحتاج لسد فجوة في الميزانية تصل إلى 7 مليارات دولار شهريا بسبب الحرب.