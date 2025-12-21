طائرة مسيرة تحمل العلم الروسي تحلق فوق كييف

أطلق مجهولون طائرة مسيرة فوق العاصمة الأوكرانية كييف وهي تحمل علماً روسياً، كما أكدت شرطة كييف عبر قناتها على "تليجرام" اليوم السبت، وذلك بعد أن كانت قد نفت في البداية صحة هذه المعلومات.

وقالت الشرطة إن الحادثة تخضع الآن للتحقيق.

وكانت مقاطع فيديو للطائرة المسيرة قد انتشرت بالفعل على الشبكات الإلكترونية.

وفي أوكرانيا، يُحظر عرض الرموز الروسية بسبب الغزو الشامل للبلاد من قبل القوات الروسية، والذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات ونصف حتى الآن.

وترفع القوات العسكرية الروسية علمها الوطني في المناطق الأوكرانية التي تحتلها.