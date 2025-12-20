أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أقيم بقاعة سينما مركز الحضارة بدار الأوبرا المصرية ماستر كلاس بعنوان "الممثل وصانع الفيلم.. لغة مشتركة أمام الكادر"، قدمه مساعد المخرج ومدرب التمثيل أحمد إسماعيل، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة لعام 2025 من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

تناول الماستر كلاس طبيعة العلاقة التفاعلية بين الممثل وصانع الفيلم، وأهمية بناء لغة تفاهم مشتركة داخل الكادر، بما يترجم الرؤية الإخراجية إلى أداء صادق ومتماسك. كما استعرض أحمد إسماعيل دور الممثل في فهم أدوات الإخراج الأساسية، مثل حركة الكاميرا وزوايا التصوير والإضاءة، وانعكاس ذلك على جودة الأداء وتماسك المشهد.

وشهدت الجلسة شرحًا تفصيليًا لآليات التحضير للشخصية، بدءًا من قراءة السيناريو وتحليل المشهد، مرورًا بالبروفات، وصولًا إلى لحظة الوقوف أمام الكاميرا. وأكد المحاضر أن التواصل الواضح بين المخرج والممثل عنصر حاسم في صناعة مشاهد مؤثرة، مشيرًا إلى أن نجاح الأداء لا يعتمد فقط على الموهبة، بل على الوعي الكامل بطبيعة الصورة السينمائية.

كما تطرق الماستر كلاس إلى الفروق الجوهرية بين الأداء المسرحي والأداء السينمائي، موضحًا أن الكاميرا تلتقط التفاصيل الدقيقة، وهو ما يتطلب من الممثل التحكم في الانفعالات والتعبير بأدوات داخلية أكثر هدوءًا ودقة، وشدد على أهمية إدراك حجم الكادر وتأثيره على حركة الجسد وتعبيرات الوجه بما يخدم الحالة الدرامية دون مبالغة.

وتخللت الفعالية تطبيقات عملية وأمثلة مباشرة، أتاح خلالها أحمد إسماعيل للمشاركين فرصة تجربة الأداء أمام الكاميرا، مع تقديم ملاحظات فنية حول الإيقاع، والصدق التعبيري، وإدارة المساحة داخل الكادر، في إطار تدريبي تفاعلي لاقى استحسان الحضور.

واختتم الماستر كلاس بنقاش مفتوح، طرح فيه المشاركون تساؤلات حول طرق تطوير الممثل لأدواته، والتعامل مع المخرج داخل موقع التصوير، والتحديات التي تواجه الممثلين الشباب في بداياتهم.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج الماستر كلاس الهادف إلى دعم المواهب الشابة وربط الجوانب الإبداعية بالتقنية في صناعة الفيلم القصير، بما يعزز من جودة الإنتاج السينمائي المستقل.