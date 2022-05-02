ألمانيا: هناك دول أخرى غير مستعدة بعد لفرض حظر على واردات النفط الروسي

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط من روسيا.

وأضاف الوزير عقب اجتماع مع اتحادات لشركات متوسطة في برلين، اليوم الاثنين، أن ألمانيا بإمكانها تحمل فرض حظر على واردات النفط الروسية، لكن "هناك دولا أخرى غير جاهزة بعد".

ويجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لإجراء مشاورات حول هذا الأمر، من بين أمور أخرى.

وفي المقابل، أشار هابيك إلى أن الحظر لن يمر دون تأثيرات في ألمانيا، متوقعا حدوث قفزات عالية في الأسعار. وأوضح هابيك أن وقف الواردات قد يعني توقف مؤقت في الإمدادات، مشيرا في ذلك إلى مصفاة النفط في شفيت بولاية براندنبورج، التي تسيطر عليها شركة "روسنفت" الروسية المملوكة للدولة، مشيرا في المقابل إلى أن الحظر لم يعد يعني أن ألمانيا ستنزلق إلى "أزمة نفط".