راندا مصطفى: الحوار الوطني هو فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية

قالت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، التي أثرت في اقتصاديات العالم، مشددا على أن الحوار الوطني هو فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية، كما أن الحوار الوطني فرصة للاستماع للأطراف المعنية كافة بالاقتصاد والصناعة وكذلك الصحة.

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها في برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أننا سنعمل على استيعاب جميع الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها، سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح فئات المجتمع كافة، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن افتتاح الحوار الوطني، بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أن أطراف الحوار الوطني كافة، كانت متعاونة على مدار العام الماضي، ما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء فى الحوار الوطني.