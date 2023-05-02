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توافد نجوم الفن على عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش

تصوير: حسام جودة
تصوير: حسام جودة
حسام جودة
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 8:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 8:38 م

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر يناهز 43 عامًا بعد توقف مفاجئ لعضلة القلب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث ويستقبل العزاء عائلته.

وحرص حتى الآن على الحضور الفنان إدوارد، جمال العدل، مدحت العدل، ولقاء الخميسي، وخالد سرحان، ووائل عبد العزيز، وغيرهم وملامح الحزن تملئ وجههم حزنا على فراق صديقهم الراحل مصطفى درويش.

جدير بالذكر أنه تم تشييع جنازة الراحل مصطفى درويش أمس الإثنين من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وسط حضور كبير من الفنانين منهم "آسر ياسين وإسلام إبراهيم، ومحمود حافظ، وغيرهم".


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