سموحة يهزم غزل المحلة بثنائية في الدوري الممتاز

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حقق فريق سموحة فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد أمام نظيره غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم حسام حسن بهدف لسموحة في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف أمام المحلة.

وفي الشوط الثاني، أضاف بنيامين برنارد بواتينج الهدف الثاني لفريق سموحة في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السكندري بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، بفارق أربع نقاط عن المحلة صاحب المركز الثاني عشر.