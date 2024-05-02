الفلبين تستدعي السفير الصيني بعد حادث إطلاق مدافع المياه

أعلنت الفلبين اليوم الخميس أنها استدعت السفير الصيني في مانيلا، عقب أن أطلقت سفن صينية مدافع المياه على سفن فلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي مطلع هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخارجية الفلبينية قالت في بيان " الفلبين احتجت على المضايقة و الاصطدام والحشد والتعقب والحجب والمناورات الخطيرة واستخدام مدافع المياه والأعمال العدائية الأخرى".

وأضاف البيان أن الفلبين " تطالب السفن الصينية بمغادرة باجو دي ماسينلوك والمنطقة المحيطة بها على الفور" في إشارة إلى الاسم الفلبيني لمنطقة سكاربورو شول.

وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية قد قالت إن سفن خفر السواحل الصينية أطلقت أمس الأول الثلاثاء مدافع المياه صوب سفن فلبينية تنقل إمدادات لصيادين في المياه القريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.