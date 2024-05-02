مدرب ليفربول السابق: صلاح أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي

علق جرايم سونيس مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، على المشادة التي حدثت بين محمد صلاح مهاجم الريدز ومدربه يورجن كلوب، خلال مواجهة ويست هام يونايتد الأخيرة.

ودخل محمد صلاح في مشادة قوية مع يورجن كلوب قبل دخوله بديلا أمام وست هام يونايتد، التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وقال سونيس في تصريحات لبرنامج «Three Up Front»: «ما حدث من صلاح تجاه كلوب كان بمثابة رد فعل على إشراكه قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة، وصلاح كان أكثر حدة من كلوب في تلك المواجهة».

وتابع: «صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي، كلما قام كلوب باستبداله في المباريات الماضية لم يكن سعيدًا بذلك أبدا».

وأضاف: «لقد كان صلاح من الطراز العالمي في الفترة التي قضاها في ليفربول، وأهدافه كانت مؤثرة في كثير من الأحيان، ولكن عندما تصبح الأمور صعبة وتفرض عليه رقابة من لاعب آخر، سيختفي صلاح من المباراة».

وأتم: «صلاح كان رائعا مع ليفربول ولكنني أعتقد أنه سيغادر في الفترة القادمة، وإذا انتقل إلى الدوري السعودي، فسيكون النجم الأكبر في هذا الجزء من العالم».