مستشار هنية: وفد الحركة سيعود للقاهرة بعد اكتمال المباحثات الداخلية بشأن مقترح الهدنة المطروح

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة تقدر جهود الوساطة المصرية والقطرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويحقق وقفا تاما لإطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، أنّ وفد الحركة سيعود إلى القاهرة عند اكتمال المباحثات الداخلية بشأن المقترح الذي تسلمته الحركة عبر عدة مستويات.

وأشار إلى أنّ المستوى الأول هو داخلي بين أروقة قيادات الحركة، والمستوى الثاني من خلال القوى والفصائل الفلسطينية، موضحا أن المباحثات تجري للوصول إلى رد واضح ومحكم حول هذا المقترح.

ونوه بأنه عند انتهاء المشاورات سيتم الرد على الوسطاء، ومن ثم سيعود وفد حركة حماس إلى القاهرة.

وكان الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشأن مفاوضات وقف العدوان على غزة.

وبحسب بيان لحركة حماس، ثمن هنية الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الحركة، للوزير عباس كامل، قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

في سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى أن وفدًا من حركة حماس سيصل للقاهرة خلال اليومين المقبلين لاستكمال مفاوضات الهدنة.