تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء عاطل حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عاطل مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.
وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.