اليونيسف: 90% من مدارس غزة تعرضت للتدمير بسبب الحرب

قال المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين كاظم أبو خلف، إن 90% من مدارس قطاع غزة تعرّضت للتدمير، بسبب الحرب.

وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة «شهاب»، اليوم الإثنين، أن 638 ألفًا من أطفال قطاع غزة فقدوا مقاعدهم الدراسية، بسبب الحرب، مضيفاً أن المواد غير المنفجرة تُمثل تهديدًا كبيرًا أمام عودة الدراسة في القطاع.

ونوه أن التحدي الأكبر منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 هو عدم دخول أيّ مواد دراسية، مشيرا إلى أن نحو ألف من الكوادر التعليمية و20 ألف طالب استُشهدوا خلال الحرب.

وتشير التقديرات الأولية لوزارة التربية الفلسطينية إلى أن أكثر من 70% من المدارس في القطاع تضررت بدرجات متفاوتة، فيما فقد عشرات آلاف الطلاب دفاترهم وكتبهم وملابسهم المدرسية خلال النزوح المتكرر.

ورغم الظروف القاسية، يحاول الأهالي والمعلّمون الحفاظ على الحد الأدنى من المسار التعليمي. وتنظم مجموعات تطوعية فصولاً بديلة تحت الخيام، فيما توفر أخرى نسخة رقمية من الكتب عبر الهواتف، رغم ضعف الكهرباء والاتصال بالإنترنت.

ولا تتوقف معاناة الطلاب في غزة عند فقدان المباني؛ فالكثير منهم يعاني آثاراً نفسية عميقة. بعضهم يتشتت بمجرد سماع صوت مرتفع، وآخرون فقدوا القدرة على التركيز بعد تجربة النزوح والعيش في أماكن مزدحمة.

وحذر مختصون نفسيون من أن أي عملية إعادة إعمار للتعليم يجب أن تبدأ من إعادة ترميم الثقة والأمان داخل الأطفال، قبل ترميم الجدران.