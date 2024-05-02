محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي والمقرر لها، الخميس، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة المسابقات إدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي لـ محمد عادل، يعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، ومحمد محمود لطفي. بينما يتواجد إبراهيم محجوب حكما رابعا للمباراة.

ويتواجد على تقنية الفيديو «فار» محمود البنا يعاونه محمود الدسوقي.

ويتولى محمود عثمان إدارة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش، ويعاونه الثنائي محمد عزازي وأحمد عادل عبد الفتاح، بينما يتواجد وليد عبد الرازق حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو «فار» محمد الحنفي يعاونه محمد الشناوي.