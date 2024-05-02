وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى أستراليا في مستهل جولة بمنطقة المحيط الهادئ

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أستراليا، مساء اليوم الخميس، في مستهل جولة تشمل أيضا نيوزيلندا وفيجي.

وهبطت طائرة بيربوك في أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، بعد رحلة استغرقت حوالي 19 ساعة، توقفت خلالها فقط في بالي بإندونيسيا للتزود بالوقود.

واستقلت بيربوك في رحلتها، طائرة حكومية ألمانية، طراز أيه 350 تحمل اسم كونراد أديناور، وهو مستشار ألماني سابق، وخضعت الرحلة لمتابعة وثيقة.

وفي أغسطس من العام الماضي، تم إلغاء جولة بيربوك التي كانت تشمل الدول الثلاث بسبب أعطال فنية متكررة في طائرة حكومية أكثر قدما، وجرى منذ ذلك الوقت إخراجها من الخدمة.

وتعتزم بيربوك لقاء وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، غدا الجمعة، وزيارة مركز متخصص في الأمن السيبراني وموقع للبحرية الأسترالية في أديلايد.

ومن المقرر أن تتوجه بيربوك، من أديلايد، إلى نيوزيلندا مساء الجمعة، ثم إلي جزيرة فيجي في جنوب المحيط الهادئ، يوم الأحد ، لتصبح بذلك أول وزيرة خارجية ألمانية تزور هذه الدولة الجزيرة.

وكانت بيربوك أشارت قبل مغادرتها برلين إلى أن المنطقة صارت لها أهمية متزايدة بالنسبة لألمانيا لأسباب استراتيجية واقتصادية، وبخاصة في ظل التوترات مع الصين حول مزاعم تتعلق بأنشطة تجسس، والتجارة، وتايوان، والمياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.