منسق حياة كريمة في مطروح: نفذنا صناديق حماية اجتماعية وقوافل علاجية ومبادرات تنموية

قال الدكتور عبد الجليل خيرت، منسق عام حياة كريمة بمحافظة مطروح، إن الفترة السابقة شهدت دعم المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم منها توزيع 25 ألف صندوق حماية اجتماعية "كرتونة" في رمضان و8 آلاف "كرتونة رمضان" موزعة على مراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة "وصل الخير"، بجانب توزيع لحوم على 3000 أسرة، فضلا عن العديد من المبادرات والانشطة مثل "وصل الخير، سقيا الماء، راجعين نتعلم، خطي"، والقوافل الطبية والخدمات العلاجية، ومبادرات التمكين الاقتصادي بتوفير مشروعات صغيرة، والمساهمة في تجهيز العرائس الأيتام.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالديوان العام، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عبد الجليل خيرت منسق عام حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية، وبمشاركة المتطوعين بمراكز المحافظة الثمانية.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لجميع المتطوعين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، معربًا عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة وأنها تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل، مشيراً إلى أنهم قدوة لغيرهم من الشباب في العمل الخيرى التطوعي. وأكد الحرص على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل أي عقبات بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لإنجاح أعمال تلك المبادرات، وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه من الاسر الأكثر احتياجا.

وشهدت فعاليات الاحتفالية، عرض فيديو عن جهود مؤسسة (حياة كريمة)، للوصول للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة، بجانب عروض فنية وشعرية عن أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.