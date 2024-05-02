تراجع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال الربع الأول من 2024

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال الربع الأول من العام الحالي لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات.

وقال اتحاد السيارات الكوري الجنوبي، إن صادرات السيارات الصديقة للبيئة تراجعت خلال الربع الأول بنسبة 5.6% سنويا إلى 178 ألفا و3 سيارات، مقابل 188 ألفا و607 سيارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن السيارة الصديقة للبيئة تشمل السيارات الهجين والكهربائية والهيدروجينية التي تعمل بخلايا الوقود.

وفي المقابل، زادت صاردات كوريا الجنوبية من اليسارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء بنسبة 5.5% إلى 84 ألفا و40 سيارة، مقابل 79 ألفا و624 سيارة في الربع الأول من العام الماضي، في حين تراجعت صادرات السيارات الكهربائية والهجين الكهربائية وخلايا الوقود بنسبة 14% إلى 93963 سيارة مقابل 108 آلاف و983 سيارة في العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه من المحتمل استمرار تراجع صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال العام الحالي، نظرا لأن السيارات الكهربائية تمثل النسبة الأكبر من هذه السيارات.

ويأتي ذلك في حين تتوقع شركة إس.إن.إف ريسيرش لأبحاث السوق تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال العام الحالي بنسبة 19% إلى 16.75 مليون سيارة.