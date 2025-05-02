الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع بغزة كارثية ولا تحتمل مزيدا من التأزيم أو إغلاق المعابر

قالت الدكتورة نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية، مؤكدة أن القطاع لا يحتمل مزيدًا من التأزيم أو الإغلاق.

وأضافت خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات جادة وفعلية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر المغلقة بشكل كامل منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وأوضحت أن هذه هي أطول فترة إغلاق للمعابر منذ بدء العدوان، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والصحية لسكان القطاع، مشددة على أن نقص المواد الغذائية والإغاثية وصل إلى مرحلة خطيرة، كما أن القطاع الصحي يئن تحت وطأة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقتها لمحاولة إنقاذ الأرواح، رغم أن الكثير من الاحتياجات الطبية الأساسية لم تعد متوفرة، مما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

كما دعت إلى تحرُّك فوري وفاعل من كافة المنظمات الإنسانية والدولية، للضغط على الاحتلال من أجل السماح بدخول المساعدات بشكل عاجل ومنتظم، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح في غزة.