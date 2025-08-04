الهلال الأحمر الإماراتي بعد وصول سفينة خليفة للعريش: تعاون مع مصر لتوصيل المساعدات للفلسطينيين

استقبل اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء، السفينة الإماراتية "خليفة الإنسانية" بميناء العريش، وهي ثامن سفينة مساعدات ضمن مبادرة "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها الإمارات في نوفمبر 2023 لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي استقبال رمزي، رفع أطفال فلسطينيون من مرافقي المصابين الذين يتلقون العلاج على سفينة طبية إماراتية أخرى أعلام مصر والإمارات وفلسطين، ترحيبًا بوصول السفينة الجديدة المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتحمل السفينة أكثر من 7166 طنًا من المساعدات، بينها 4372 طنًا من المواد الغذائية، و1433 طنًا من مستلزمات الإيواء، و860 طنًا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، إضافة إلى 16 عربة إسعاف و20 صهريج مياه.

وأكد أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دعم بلاده للفلسطينيين نابع من توجيهات الرئيس محمد بن زايد، ويعكس التزامًا إنسانيًا أصيلًا، وتعاونًا وثيقًا مع مصر لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأعرب سالم محمد الكتبي، رئيس البعثة الإماراتية في العريش، عن امتنانه للسلطات المصرية لتسهيل استقبال المساعدات والعمل على إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مثمنًا هذا التعاون المستمر بين البلدين.

وتأتي المساعدات الجديدة ضمن التزام الإمارات المتواصل بدعم الفلسطينيين في غزة، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، عبر توفير الإمدادات الأساسية في ظل تدهور الأوضاع بالقطاع منذ بدء الأزمة.

وأضاف الكتبي أن الإمارات تواصل إرسال المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مصر، بما يعكس التزام أبو ظبي والقاهرة بالتضامن مع الفلسطينيين، ومد يد العون بكل أشكال الدعم الإنساني والإغاثي.

ومنذ إطلاق مبادرة "الفارس الشهم 3"، قدمت الإمارات أكثر من 80 ألف طن من المساعدات، نُقلت جوًا وبحرًا وبرًا عبر 600 رحلة طيران، و17 سفينة، و5400 شاحنة، إضافة إلى دعم طبي واسع النطاق في غزة.

كما نقلت الإمارات أكثر من 2000 مريض ومرافق إلى مستشفياتها، ضمن مبادرة الرئيس محمد بن زايد لعلاج 1000 مصاب و1000 مريض بالسرطان، كجزء من التدخلات الإنسانية الكبرى لدعم القطاع الصحي الفلسطيني.

وأنشأت الإمارات ست محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية، بطاقة إنتاجية بلغت 2 مليون جالون يوميًا، للمساهمة في تلبية احتياجات الفلسطينيين من المياه النظيفة داخل القطاع.

ونفذت الإمارات 61 عملية إسقاط جوي للمساعدات في المناطق المحاصرة، شاركت فيها 190 طائرة وأسقطت أكثر من 3800 طن من المواد الإغاثية، في خطوة لتوسيع نطاق الوصول إلى المحتاجين في غزة.



