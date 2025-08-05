ألمانيا تنقل 5 طائرات يوروفايتر لبولندا للمشاركة في مراقبة المجال الجوي البولندي

يعتزم سلاح الجو الألماني، نقل 5 مقاتلات من طراز يوروفايتر إلى بولندا المجاورة لمدة عدة أسابيع.

واعتبارا من غد الثلاثاء، ستكون هذه الطائرات متمركزة في القاعدة الجوية العسكرية في مينسك مازوفيتسكي، حيث ستنطلق منها أيضًا، وذلك حسب تصريحات أدلى بها متحدث باسم سلاح الجو الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبحسب تصريحات سلاح الجو الألماني، فإن هذه المهمة في القاعدة الواقعة شرق العاصمة البولندية وارسو ستستمر قرابة شهر واحد، وسيشارك في العملية نحو 150 جنديًا من الجيش الألماني.

تُعد بولندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، داعمًا سياسيًا وعسكريًا رئيسيًا لأوكرانيا. كما تلعب بولندا دورًا محوريًا كمركز لوجستي للمساعدات العسكرية الغربية المقدّمة لكييف، حيث تعتبر بولندا نفسها أيضًا مهددة من روسيا، وهي تعمل حاليًا على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير.

ومنذ أبريل الماضي، يدعم سلاح الجو الألماني الجيش البولندي في مراقبة المجال الجوي البولندي، لكن المقاتلات كانت تنطلق حتى الآن من مدينة روستوك شمالي ألمانيا. وقد أوضح الجانب الألماني أن نقل الطائرات إلى بولندا جاء استجابة لطلب بولندي، وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن عن هذه الخطوة في يناير الماضي.

من جانبها، أعلنت قيادة القوات المسلحة البولندية على منصة إكس أن هذه المقاتلات ستُسهم في حماية المجال الجوي فوق الجناح الشرقي لحلف الناتو، وأضافت أن "هذه خطوة أخرى تعكس التعاون بين شركاء الحلف، والتزامهم الحقيقي بأمن منطقة وسط وشرق أوروبا".