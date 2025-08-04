حماس عن تهديدات إسرائيل باغتيال قيادات الحركة داخل وخارج غزة: مكررة ولا قيمة لها

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن تهديدات إسرائيل باغتيال قيادات الحركة داخل غزة وخارجها، مكررة وليس لها قيمة ولا تؤثر على قراراتها.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، مساء الاثنين: «نحن نتعامل مع دولة لا تحترم القانون ويقودها عصابة من المجرمين».

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن جرائمه، موضحًا أن هدف الحركة هو وقف الحرب والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الاحتلال انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة بعد الوصول لتفاهمات متوافق عليها من الوسطاء، موضحًا أنه لا توجد وفود للتفاوض حاليًّا.

وفيما أكد أن اتصالات الحركة مستمرة مع الوسطاء، فقد أوضح أن الكرة في ملعب الاحتلال والطرف الأمريكي.

وصرح بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والاحتلال يفاوضان بعضهما البعض، مؤكدا أنه لا توجد مقترحات جديدة، وأن ما تم التوصل إليه مؤخرا كان منطقيا.

وشدد على أن سلاح المقاومة ملك للفصائل الفلسطينية والشعب ككل وليس حماس فقط، وأن الحديث عنه شأن فلسطيني.

وتابع: «امنحونا دولة فلسطينية كاملة السيادة وسلاح المقاومة سيكون جزءا من سلاح الدولة وجيشها».

وسبق أن أقرت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، خطة عسكرية تقضي باجتياح بري كامل لقطاع غزة، إلى جانب اغتيال قيادة حركة حماس في الخارج، وذلك بعد فشل مفاوضات تبادل الأسرى بشكل نهائي، بحسب ما كشفت عنه القناة "14" الإسرائيلية.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الكابينيت الأمني الإسرائيلي سيعقد هذا الأسبوع جلسة حاسمة لتبني خطة تقضي بـ«إخضاع غزة عسكريا وتصفية حماس بالكامل، بما يشمل اغتيال قياداتها داخل القطاع وخارجه».